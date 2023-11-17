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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير العدل الفلسطيني: ما ارتكبه الاحتلال يفوق ما فعله الألمان في الحرب العالمية الثانية

وزير العدل الفلسطيني
وزير العدل الفلسطيني

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي ويرتكبه في قطاع غزة من جريمة إبادة جماعية يفوق ما فعله مجرمو الحرب الألمان في الحرب العالمية الثانية.

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وزير العدل الفلسطيني: الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية بحق أهلنا في غزة| فيديو

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وزير العدل الفلسطيني: يجب وقف الإبادة الجماعية الممنهجة ضد شعبنا

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الأفعال تمثل جريمة إبادة جماعية استنادًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك في القواعد العرفية والاتفاقية للقانون الدولي العالمي، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم ضد المدنيين في غزة دون محاسبة أو مساءلة قانونية.

 

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث ثبت قانونا أن إسرائيل ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وعلى المحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال وتقديم تعويضات للشعب الفلسطيني.

 

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن قصف المستشفيات والمرافق المدنية انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ولذا فإننا قدمنا العديد من البلاغات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول الانتهاكات الإسرائيلية.

وزير العدل الفلسطيني

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