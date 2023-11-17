نائب رئيس الكنيست بعد إدخال الوقود: احرقوا غزة

دعا عضو برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" من حزب الليكود اليميني المتطرف والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الكنيست نسيم فيتوري، اليوم الجمعة إلى حرق قطاع غزة.

وقال نائب رئيس الكنيست: "كل هذا الانشغال فيما إذا كان هناك إنترنت في غزة أم لا يظهر أننا لم نتعلم شيئًا.. نحن إنسانيون للغاية، احرقوا غزة الآن وليس أقل من ذلك!".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن هذا التصريح جاء بعد موافقة مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي على دخول شاحنتين من الوقود يوميا لمنع انهيار نظام معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي يهدد بانتشار الأمراض على نطاق واسع.

وأضاف نائب رئيس الكنيست: "لا تسمح بدخول الوقود، ولا تسمح بدخول الماء حتى يتم إعادة الرهائن!".