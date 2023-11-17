أحمد العوضي يكشف سبب تكرار شائعة انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

علق الفنان أحمد العوضي، على أسباب انتشار وتكرار شائعة انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلا: "شائعة انفصالي عنها بتطلع كل يوم.. والسبب إن حد عايز ريتش وزيادة شهرة".

أحمد العوضي يتحدث عن حقيقة انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

وأشار "العوضي"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن ارتباطة الفنان ياسمين عبد العزيز بالعوضي، لا يشعر أحدا بالضيق، موضحًا أن ارتباطه بالفنانة ياسمين لم يضره بشيء في الوسط الفني.

وواصل: ليس هناك شخص قادر على أن يضرهم في ارتباطهم، وأنا رومانسي أفعال وليس بالكلام، معقبًا: "بقولها بحبك ووحشتيني.. الكلام اللي بعد كده ما بعرفش أقوله".