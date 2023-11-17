صدارة فرعونية.. ترتيب مجموعة مصر عقب نهاية الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026

انتهت مباريات المجموعة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تضم كلا من منتخبات مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا وسيراليون وجيبوتي.

وتصدر المنتخب المصري، المجموعة، برصيد 3 نقاط بعد الفوز بسداسية على حساب جيبوتي، وتعادل إثيوبيا وسيراليون سلبيا، وتعادل بوركينا فاسو مع غينيا بيساو إيجابيا 1-1، ليحمل كل منهم نقطة وحيدة، ليأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني ويليه منتخب غينيا بيساو ثم إثيوبيا ثم سيراليون وأخيرا جيبوتي دون نقاط.

وكان التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 قد سيطر على مباراة منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الجمعة، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

وأقيمت مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو على الملعب الكبير بمراكش بالمغرب ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وبدأت المباراة بأفضلية كبيرة من جانب أصحاب الأرض "بوركينا فاسو" وكاد أن يسجل مبكرًا في الدقيقة 3 بعد تسديدة قوية ولكن أنقذ حارس غينيا بيساو مرماه.

واستمر تفوق "الخيول" حتى جاءت الدقيقة 20 والتي شهدت هدفا مباغتا لغينيا بيساو عن طريق ماما بالد في الدقيقة 20، ونجح بوركينا فاسو في تسجيل هدف التعادل بعد مرواغة بيرتراند تراوري 6 لاعبين من بينهم حارس مرمى غينيا بيساو، ليسكن الكرة في الشباك بهدف مارادوني، وتصبح النتيجة إلى 1-1.

وبهذه النتيجة، يحصد بوركينا فاسو وغينيا بيساو على أول نقطة في انطلاقة مشوار تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط ويليه غينيا بيساو وبوركينا فاسو وإثيوبيا وسيراليون بنقطة واحدة لكل منهم، بينما يتذيل منتخب جيبوتي القاع دون نقاط.

وكان منتخب مصر حقق انتصارًا كاسحًا على جيبوتي بنتيجة 6-0 في مستهل مشوار تصفيات المونديال.