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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال العدل: اختلف مع محمد رمضان بشأن ما ينشره على السوشيال ميديا

جمال العدل
جمال العدل

كشف المنتج جمال العدل تفاصيل عمل محمد رمضان مع شركة العدل.

وأضاف المنتج جمال العدل خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن فيلم ع الزيرو مميز وأخذ رد فعل نقدي جديد ومتفرجين جدد أيضا، إلا أنه لم يحقق نجاحا كبيرا لأنه لم يشبه قوالب أفلام العيد.

وأكد جمال العدل قائلا: أختلف تماما مع محمد رمضان بشأن ما يقوم به أو ينشره على منصات السوشيال ميديا، لكنه يرى أن هذا نجاح بالنسبة له من خلال تصدره التريند، وهل هو مش عارف إنه هيتشتم؟، متابعا: محمد رمضان بيجيب إحباط للشباب لما ينشر صوره له مع سياراته.

وبشأن مسرحية كوكو شانيل، قال المنتج جمال العدل المسرحية تكلفت كثيرا نظرا لقيمة شريهان، وهناك أعمال متعددة لها غير مرتبطة برمضان.

وتابع العدل: التركيز الفترة المقبلة ستكون على السوق السينمائي الشعبي، والسعودية تنجح في هذا الآن بعرض أفلام مصرية وهندية وأمريكية، وصناعة الأفلام متعلقة بالأوبئة مثل كورونا والنظام الاقتصادي، وهناك فيلمين مقبلين سيتم الكشف عن تفاصيلهما قريبا.


واستكمل جمال العدل: من المحتمل أن يكون هناك عمل مع يوسف الشريف.

ارض النفاق

وحول إنتاج أرض النفاق 2، علق قائلا: محمد هنيدي جاء لي وطلب إنتاجه من خلال شركة ابنته، وله الحق في ذلك، لكني رفضت من الناحية الأخلاقية فقط، واختياراته مدمرة حياته لكنه ما يزال الكوميديان المميز المؤثر.

واختتم العدل قائلا: يسرا ونيللي من الفنانات اللي مش بتتلكلم معايا في فلوس عكس هنيدي تماما.

الإعلامية شيرين سليمان السوشيال ميديا السوق السينمائي الفنانات المنتج جمال العدل النظام الاقتصادي منصات السوشيال ميديا مسرحية كوكو شانيل

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