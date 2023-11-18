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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دفاع وهجوم.. بركات يشيد بـ منتخب الشباب بعد الفوز على الجزائر

صدى البلد

 أثنى محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على منتخب مصر للشباب بعد الفوز على الجزائر بثلاثية نظيفة ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا.

 قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب الشباب قدم مباراة رائعة أمام الجزائر وعمل وائل رياض بدأ يظهر بشكل كبير".

 وأضاف: "كان هناك جمل فنية، والمنتخب الجزائري كان قويا أيضا ولكن منتخب مصر ظهر بشكل رائع دفاعيا وهجوميا" واختتم: "وجود رئيس اتحاد الكرة جمال علام مع منتخب الشباب حافز كبير لهم"

حقق منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 عامًا، بإشراف وائل رياض،  فوزه الأول في بطولة شمال إفريقيا الودية بثلاثة أهداف نظيفة على حساب المنتخب الجزائري في الجولة الثانية.

وسجل عبد الرحمن محمود  الهدف الأول لمنتخب مصر  في الدقيقة 11 بضربة رأس، بعد تبادل لاعبي منتخب الشباب الكرة وإرسال عرضية تمكن من تحويلها إلى الشباك

ونجح محمد عبد الله في تسجيل الهدف الثان لمنتخب مصر  في الدقيقة 47، حيث اخترق محمد عبد الله دفاع الجزائر وأودع الكرة في المرمى.

وسجل منتخب  مصر  الهدف الثالث في الدقيقة 86، وذلك من ضربة جزاء تصدى لها أحمد خالد كباكا.

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