"ملهاش علاقة بالقرابة".. بركات : مصطفى شوبير مستقبل حراسة مصر

دافع الإعلامي محمد بركات، عن لاعبي منتخب مصر للشباب مشددا على أن ظهورهم في المنتخب جاء بسبب تألقهم وإمكانياتهم.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البعض انتقد لاعبي منتخب الشباب، بسبب تواجد أبناء سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو وعامر حسين"

أضاف: "الـ 3 لاعيبه من أفضل اللاعبين في مصر، وتواجدهم في منتخب الشباب بسبب إن التلاتة مكسرين الدنيا"

وواصل: "شوفوا يوسف سيد عبد الحفيظ راجل بيلعب باك يمين عالمي، بيهاجم ويدافع وبيعمل كل حاجة في الكورة ميبقاش متواجد ليه؟ عمرو خالد بيبو نفس الكلام، اتسبب في طرد لاعب الجزائر"

واشار الى ان : "هادي عامر حسين برضو واحد من اللاعيبة الأقوياء، وياما شوفنا أساطير في كرة القدم ولادهم لاعيبة جامدة جدا"

واختتم محمد بركات، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي مستقبل الحراسة في مصر قائلا "الناس قعدت تتكلم عن مصطفى شوبير، ولما اتفرجوا عليه عرفوا إن عندنا جون للمستقبل ، وأضاف: "بلاش تحكموا على ولاد اللاعيبة غير لما تشوفوهم في الملعب"