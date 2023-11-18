كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

كل إنسان في هذه الحياة مميز عن غيره بشيء مختلف ، كل منا يمتلك شيئا لا يمتلكه غيره ، ومع ذلك كلنا متساوون في الامتلاك ، فجميعنا نمتلك نفس المعطيات باختلاف مقدارها وأشكالها ولكن ما ينقص عندنا يزيد عند غيرنا والعكس صحيح.

لا شك أن كل إنسان لديه بصمة خاصة وفريدة ليست كباقي البشر ، لذلك مبدأ المقارنة بين البشر أمر لا يجلب إلا المتاعب ، علينا ألا نقارن نفسنا بغيرنا .... أنت وحدك من تدرك قيمة نفسك الحقيقية وتشعر بتطورات ذاتك وتستمتع بكل خطوة تخطوها إلى الأمام وكل عتبة تصعد لها في سلم النجاح .... أنت وحدك من تعرف كيف كنت وكيف أصبحت وما الذي أضفته لنفسك وما الذي تخليت عنه حفاظاً على نفسك .... لا تقارن نفسك بأحد لأن لكل شخص ظروفه ومقاييسه الخاصة وكل شخص له بصمته الخاصة التي تعتبر سر استمراره.

بصمتك الخاصة قد تكون موهبة مولود بها ، أو صفة مميزة وظاهرة فيك ، أو رسالة خاصة بك مخلوق من أجلها .... ولا شك أن جميعنا رسل لغيرنا وكل منا يحمل رسالة لغيره حتى الشرير الذي يفسد في الأرض يعتبر رسول لغيره من الأخيار وموعظة لهم بالا يسلكوا مسكله .... وجودنا في هذا العالم له حكمة .... لذلك علينا أن نسعى لوضع بصمتنا في الحياة لتكون سر استمرارنا بعد رحيلنا من هذا العالم لنخلد بها ذكرانا .... من له موهبة فلينمها ، من له صفة مميزة فليظهرها ومن معه رسالة فليوصلها .... ليس شرطا أن نكون مشاهير لندخل التاريخ ، فجميعنا جزء لا يتجزأ من التاريخ بمولدنا وحياتنا وأعمالنا نشكل التاريخ ، لذلك يجب أن نقارن أنفسنا بأنفسنا فقط بين الماضي والحاضر .... وبترك بصمتنا الخاصة سيذكرنا التاريخ بعد رحيلنا.