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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفجار هز كفر الزيات.. اللقطات الأولى لاشتعال سيارة أنابيب بوتاجاز|فيديو

صدى البلد

 30 دقيقه عاشها أهالي قرية بنوفر التابعة لمركز كفر الزيات في الغربية فى حالة الرعب والهلع بعد حدوث انفجار كبير هز المنطقة في سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز أسطوانات الغاز مما أسفر عن إصابة سائق السيارة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

انفجار كفر الزيات

صدى البلد يرصد في السطور التالية تفاصيل اللحظات الحرجة التي عاشها أهالي قرية بنوفر التابعة لمركز كفر الزيات في الغربية بعد حدوث انفجار كبير هز المنطقة في سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز أسطوانات الغاز.

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انفجار كبير هز  كفر الزيات

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية اخطارا يفيد اشتعال سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز في قرية بنوفر التابعة لمركز كفر الزيات في الغربية مما أدى إلى إصابة قائد السيارة وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

وفور تلقى البلاغ دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب وتم فرض كردون أمني حول الحريق.

 

انفجار كفر الزيات انفجار كفر الزيات اسطوانات الغاز سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

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