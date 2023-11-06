عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفجار الإطار الخلفي.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بسوهاج

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق الكوامل سوهاج دائرة مركز شرطة سوهاج؛ إثر انفجار الإطار الخلفي الأيمن؛ مما نتج عنه اختلال عجلة القيادة بين يدي السائق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الكوامل دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو (نظمي ن ر ق- 49 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز)، إختلت عجلة القيادة بين يديه؛ نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة؛ مما أدى إلى إنحرافها على جانب الطريق وإنقلابها؛ نتج عن الحادث إصابة كل من:

هدايا ووجبات.. شباب سوهاج ينظمون يومًا ترفيهيًا للأطفال بمعهد الأورام بالمحافظة

انتهاء حياة سائق في انقلاب ربع نقل بفنطاس في سوهاج

" جاد الكريم م ج- 19 سنة- عامل- إشتباه كسر بالذراع الأيسر، يوسف ص م- 18 سنة- طالب- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويقيمان بمدينة البلينا، نوران ا ن م- 21 سنة- طالبة- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم- ويقيم دائرة أخميم".

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وافاد كل من قائد السيارة والمُصابين بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج انقلاب ميكروباص الكوامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

عمر كمال عبد الواحد ينضم للأهلي | تفاصيل

موضوعات متعلقة

ضعف المياه بالطوابق العُليا بقرى سوهاج لمدة يومين.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

أين حقوق الملكية الفكرية؟.. تعليق كبير الأثريين المصريين على مجسمات الأهرامات السعودية

هخلص سهرتي وراجع.. ميدو يكشف كواليس مغادرة ثلاثي الزمالك معسكر مباراة زد

غني بالثروات.. ناسا تستولى على كويكب عملاق

افتكر نفسه روبرتو كارلوس.. ميدو يهاجم فتوح ويستشهد بـ زيزو وشيكابالا وعبد الشافي

أوستن: نلتزم بردع أي دولة أو جهة آخري تسعى لتصعيد الصراع بغزة

بتر قدم طفل سقط أسفل قطار في سوهاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده..10 صور تجمع خالد سليم وزوجته

منها تقليل نسبة الكوليسترول بالدم.. تعرف على فوائد الكوسة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلق الأخضر؟

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ