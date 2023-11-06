انفجار الإطار الخلفي.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق الكوامل سوهاج دائرة مركز شرطة سوهاج؛ إثر انفجار الإطار الخلفي الأيمن؛ مما نتج عنه اختلال عجلة القيادة بين يدي السائق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الكوامل دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو (نظمي ن ر ق- 49 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز)، إختلت عجلة القيادة بين يديه؛ نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة؛ مما أدى إلى إنحرافها على جانب الطريق وإنقلابها؛ نتج عن الحادث إصابة كل من:

" جاد الكريم م ج- 19 سنة- عامل- إشتباه كسر بالذراع الأيسر، يوسف ص م- 18 سنة- طالب- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويقيمان بمدينة البلينا، نوران ا ن م- 21 سنة- طالبة- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم- ويقيم دائرة أخميم".

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وافاد كل من قائد السيارة والمُصابين بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية.