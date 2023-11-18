رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

حالة من الرعب عاشها سكان قرية بنوفر التابعة لمركز كفر الزيات في الغربية بعد حدوث انفجار كبير هز المنطقة في سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز أسطوانات الغاز مما أسفر عن إصابة سائق السيارة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

انفجار كبير هز كفر الزيات

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية اخطارا يفيد اشتعال سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز في قرية بنوفر التابعة لمركز كفر الزيات في الغربية مما أدى إلى إصابة قائد السيارة وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

وفور تلقى البلاغ دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب وتم فرض كردون أمني حول الحريق.