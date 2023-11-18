جيش الاحتلال يكثف غاراته على بيت لاهيا

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غارات على غرب بيت لاهيا في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس بقطاع غزة ما أدى لاستشهاد نحو 26 فلسطينيًا أغلبهم من الأطفال.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لارتقاء 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.

وفي السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.