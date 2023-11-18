طائرات مساعدات سعودية إماراتية تصل مطار العريش لنقلهم إلى قطاع غزة

وصلت منذ قليل طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات إلى مطار العريش تمهيدا لنقلهما إلى قطاع غزة.

وكان قد استقبل مطار أبوظبي اليوم اولي الطائرات والتي تحمل على متنها 15 شخصاً من الأطفال وعائلاتهم، في إطار مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات.

وتحمل الطائرة على متنها الأطفال الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة الطبية ممن يعانون إصابات وحروق شديدة، ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج حيث بحسب ماذكرت وكالة الانباء الإماراتية وام.



ومن جانبها؛ فقد أكدت مها بركات مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة انه تم تخصيص مساعدات بمبلغ وقدره عشرون مليون دولار، بجانب إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

كما ارسلت دولة الإمارات 51 طائرة تحمل على متنها 1400 طن من المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء بالتنسيق مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي.

