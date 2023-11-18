الأغذية العالمي: يجب إدخال الوقود إلى غزة و التعهد بعدم قصف المخابز

قالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إن غزة تواجه كارثة النقص الشديد في الغذاء وعملية التجويع اليومي التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن نقص الوقود شل تمامًا أوجه الحياة في قطاع غزة بما في ذلك المخابز.



وأضافت "عطيفة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، اليوم السبت"، أن شاحنات النقل التي تدخل من الحدود المصرية تواجه صعوبة في الوصول، لأن الشاحنات الفلسطينية التي تستلم المساعدات ليس لديها وقود؛ وأدى ذلك إلى حدوث فجوة غذائية كبيرة داخل القطاع.



وأشارت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إلى أن يجب إدخال الوقود إلى القطاع وعمل تعاهدات بعدم قصف المخابز، مشيرة إلى أن المخزون الغذائي داخل القطاع لم يتم تجيده منذ السابع من أكتوبر.

