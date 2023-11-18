48.5 مليون خدمة.. متحدث الصحة يكشف انجازات حملة "100 يوم صحة" |فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، إن حملة "١٠٠ يوم صحة " كان من المفترض انتهائها يوم ١٧/ ١٠ الماضي ، لكن جاءت تعليمات وزير الصحة بمدها ١٠٠ يوم أخرى لتصبح ٢٠٠ يوم .

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي ، أن الحملة وصلت لتقديم ٤٨.٥ مليون خدمة طبية مجانية للمواطنين ، موضحا أن خدمات صحة المرأه والصحة الانجابية زاد الاستفادة منها ٢٠٪؜ عن العام الماضي ، وزادت نسبه الاستفادة من الكشف المبكر عن سرطان الثدي ل ٧٠٠٪؜ .

وأكمل " عبد الغفار " ، أن كل الخدمات الصحية زادت نسبة الاستفادة منها في المتوسط عن العام الماضي ل ٢٠٠٪؜ .

وأشار ، إلى أن وزارة الصحة أصبحت تمتلك قاعدة بيانات صحية لمعظم المصريين منذ حملة فيروس سي ل ٦٥ مليون مواطن ، وصولا ل ٩٤ مليون مواطن مؤخرا .