وزير الصحة يهنئ هاني عتيبة لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء بـ«جلاسكو»

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور هاني عتيبة، لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء والجراحين «جلاسكو» البريطانية، ‏كأول طبيب مصري يتولى رئاسة هذه الكلية.

وكان الدكتور هاني عتيبة، قد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الأزهر الشريف عام ‏‏1979، وعين نائبًا في قسم القلب بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير من ‏الكلية عام 1983، وسافر في بعثة علمية إلى المملكة المتحدة لنيل درجة الدكتوراة، ‏في تخصص أمراض القلب التداخلية، ليصبح أحد ‏رواد مجال طب القلب التداخلي، ويتولى العديد من المناصب البارزة مثل مدير مركز القلب والرئة بمستشفى اليوبيل الذهبي الوطني، ورئيس جمعية القلب الأسكتلندية.‏