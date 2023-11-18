عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجمع الإسماعيلية الطبي يستقبل 6 من مصابي غزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استقبل مجمع الإسماعيلية الطبي، 6 من مصابي الإعتداء الصهيوني بقطاع غزة، اليوم السبت.

 

من جانبها كشفت مصادر طبية مطلعة بصحة الاسماعيلية، في تصريحات خاصة، إستقبال مجمع الإسماعيلية الطبي لعدد من المصابين الفلسطينين نتيجة الهجوم بقطاع غزة، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، بلغ عددهم 6 مصابين بكسور متنوعة.


واستقبل مستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، أحد المستشفيات التابعة للتأمين الصحي الشامل، عشرات  الفلسطينين المصابين في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بقطاع غزة.


تنوعت الإصابات بين الحروق والكسور، وتم احتجازهم بقسم العظام.


وكان الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، قد اكد أن استقبال مصابي غزة بمستشفيات المحافظة التابعة للهيئة واجب وطني وانهم يتلقون الرعاية الفائقة.

 

كما أشار سامي الي رفع السعة الإستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم على أكمل وجه، وذلك حسب توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

كما أوضح الدكتور محمد سامي 
توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ضمن جاهزية استقبال مصابي غزة .


وأشار "سامي" إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بفرع الإسماعيلية على مدار ٢٤ ساعة.

وأكد "سامي" على تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، ومتابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بالأقسام الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

بعد حبسهم وضبط وإحضار آخرين ..النيابة العامة تكشف تفاصيل وكميات أطنان السكر المضبوط

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

ترشيحاتنا

حكم الحلف بالمصحف كذبا وما كفارته.. الإفتاء توضح

رسالة غامضة لـ كهربا على إنستجرام.. شاهد

حسام حسن يهاجم هذا اللاعب بقوة: طلعت تشتكي بدل ما تشكرني

غير رسمي| اجتماع أوروبي 20 نوفمبر للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

ماذا قال النبي عن أعظم آية في القرآن.. يغفل عنها الكثيرون

الاحتلال الإسرائيلي ينفي طلب إخلاء مستشفى الشفاء في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انفصالهما| قصة حب طارق صبري وشيري عادل.. والأصدقاء تساءلوا ليه التسرع

في عيد ميلادها الـ 47...فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي |شاهد

لعلاج متلازمة القولون العصبي.. اتبع هذه النصائح الفعالة

جمال شعبان يوجه رسالة ضرورية لأطباء القلب| تعرف عليها

فيديو

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ