فلسطين: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف بلاطة بهدف ترهيب سكان الضفة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة والتي تسببت في استشهاد 5 فلسطينيين وعدد كبير من الجرحى وتدمير أجزاء من المكان، جراء استهدافهم بطائرة حربية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم بلاطة وفجرت منزل وجرفت البنية التحتية للمخيم مما أحدث دمارا كبيرا في منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

واعتربت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجريمة البشعة امتدادا لجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، وتنظر الوزارة بخطورة بالغة جدا لاستخدام الطائرات الحربية والمسيرة في قتل المواطنين الفلسطينيين في الضفة وتعتبره تصعيداً خطيراً في الأوضاع ومحاولة لنسخ طريقة التدمير والقصف الوحشي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتطبيقها في الضفة بهدف ترهيب المواطنين ودفعهم للتفكير بالهجرة، توافقاً وتنفيذاً لتهديدات وتحريض ميليشيات المستوطنين ومن يقف خلفهم امثال بن غفير وسموتريتش.

وأكدت أن هذه الجرائم باستخدام الطائرات الحربية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وبشكل خاص المخيمات هي أكبر دعوة واستعجال اسرائيلي رسمي لإغراق الضفة في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.

ورأت الوزارة أن هذا التصعيد الخطير استخفاف بالدعوات والمطالبات الدولية والأمريكية بوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية