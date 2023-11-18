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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض مسرحية "النقطة العميا" على مسرح الغد

مسرحية النقطة العميا
مسرحية النقطة العميا

بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية "خطة كيوبيد"، يضع المخرج أحمد فؤاد، حاليا اللمسات الأخيرة لعرضه المسرحي الجديد "النقطة العميا "عن نص للكاتب السويسري الشهير  فريدريش دورنيمات، على أن تستقبل خشبة مسرح الغد العرض نهاية الشهر الجاري.

العرض إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح .

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النقطة العميا 

تعد "النقطة العميا" أول تجربة مسرحية لنجم الدراما التلفزيونية نور محمود، ويشاركه البطولة  أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين. 

خطة كيوبيد 

يشار إلى أن مسرحية "خطة كيوبيد" كان قد حققت رقم قياسي من العروض بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، لتصبح سابقة هي الأولى من نوعها في البيت الفني منذ فترة كبيرة، نظرا لما شهدته من إقبال جماهيري كبير جعل من حفلاتها كاملة العدد يوميا .

أحمد فؤاد خطة كيوبيد البيت الفني للمسرح الفنان خالد جلال مسرحية النقطة العميا

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