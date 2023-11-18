يصيب الجهاز التنفسي.. فيروس RSV منتشر بين الأطفال وهذه طرق الوقاية.. تفاصيل

قال بسام الجوهري، أخصائي طب الأطفال، إن فيروس RSV منتشر منذ فترة، ولكنه بدأ ينشط خلال الفترة الأخيرة، ويصيب الأطفال دون عمر العامين، كما أنه يصيب الكبار، أصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة.



وأضاف بسام الجوهري خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن الفيروس يشبه دور البرد، ولكن مضاعفاته شديدة، وينتقل من الجهاز التنفسي العلوي إلى السفلي، مما يؤدي إلى احتجاز الطفل في المستشفى.



وأكمل: هناك فيروسات تنفسية كثيرة تنتشر ي فصل الشتاء، أبرزهم البرد والإنفلونزا منوها بأن أعراض فيروس RSV تظهر بعد الإصابة بأسبوع.

وشدد على أن الفيروس RSV منتشر بشكل كبير بين الأطفال، متابعا: يجب حماية الأطفال من خلال ارتداء الكمامة وغسل اليدين بشكل مستمر.