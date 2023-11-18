الجامعة العربية: الوقت الحالي صعب ويحتاج تكاتف الجميع لتحقيق التكامل الاقتصادي

أكد د. سرور الجرمان ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية في اجتماع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن اجتماع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة يأتي في توقيت عربي صعب يحتاج إلى تكاتف الجميع نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي على كافة الأصعدة و المستويات.



ونقل ممثل أمين عام جامعة الدول العربية فى الاجتماع، تحية وتقدير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للاجتماع متمنيا له دوام التوفيق والنجاح لتعزيز العمل العربى المشترك، كما نقل التحية والتضامن من السفير على بن إبراهيم المالكى مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للقطاع الاقتصادى بكافة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة مؤكدا على دعم العمل العربى المشترك و المنظمات العربية التى تعمل تحت نطاق الجامعة العربية.



وكانت قد انطلقت صباح اليوم، أعمال الاجتماع الدوري 58 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية د، وذلك بحضور السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسفير سرور الجرمان ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

وأكد السفير محمدى أحمد الني أن اجتماع الاتحادات العربية المتخصصة يأتى فى ظل ظروف استثنائية صعبة تمر بها المنطقة العربية وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من أجل التكامل الاقتصادي العربى بما يعزز من رفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية.

وأضاف أن تلك الظروف الاستثنائية تتطلب فتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادى عربى يخدم مشروعات التنمية التى تشهدها عدد من الدول العربية .

