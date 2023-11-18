حملات أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين – الشابو") بحوزة 6 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية و تنفيذ عدد (652) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – طبنجة - 4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.