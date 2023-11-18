طابعة ألوان وأموال مطموسة.. عصابة تزوير العملات الأجنبية تسقط فى قبضة الأمن

نجح قطاع الأمن العام فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات الأجنبية وترويجها في منطقة اكتوبر بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية تنسيقاً ومديرية أمن الجيزة قيام (شخصين – مقيمين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج العملات الأجنبية "المقلدة" بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر والتحصل على تلك العملات من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - مبلغ مالى "صحيح").. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع (أحد الأشخاص "له ملعومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية).. تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (جهاز "لاب توب" - طابعة ألوان - 3 ذاكرة تخزين "فلاشة" بها نماذج بالعملات المضبوطة - عملات أجنبية مطموسة تستخدم فى طباعة نماذج العملات عليها - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم ترويج العملات المقلدة.