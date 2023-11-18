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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط 50 شهيدا في القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة

ارشيفي
ارشيفي

 ذكرت سائل إعلام فلسطينية سقوط نحو 50 شهيداً على الأقل في مجزرة مدرسة الفاخورة بجباليا شمال قطاع غزة.

وكانت شبكة قدس الإخبارية قالت أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بحق النازحين في مدرسة الفاخورة شمال غزة.

ويشار إلى أن  عشرات المواطنين استشهدوا ، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا على رؤوس ساكنيه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين حتى اللحظة، واصابة العشرات بجروح.

وذكرت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أن 60 شهيدا وصلوا المستشفى جراء القصف المتواصل من أنحاء متفرقة في القطاع.

كما دمرت طائرات الاحتلال منزلا في ميدان بيت لاهيا شمال القطاع.

وتواجه الطواقم الطبية والدفاع المدني صعوبة بالغة في الوصول إلى أماكن الاستهداف، وانتشال جثامين الشهداء والجرحى، خصوصا بعد خروج 26 مستشفى من أصل 35  عن الخدمة

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