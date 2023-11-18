200 شهيد.. الاحتلال يرتكب مجـ.زرة جديدة في الفاخورة بمخيم جباليا

ذكرت تقديرات صحفية حدوث مجزرة جديدة للعدوان الإسرائيلي في مخيم جباليا، مع وصول إجمالي الشهداء إلى 200.

واستهدفت غارات جوية قطاع غزة في قصف متواصل من ٤٣ يوما دون أي هدنة.

وقبل ذلك استشهد أكثر من 24 فلسطينياً بعد أن أصابت غارات جوية إسرائيلية مجمعات سكنية في خان يونس يوم السبت، حسبما ذكرت رويترز نقلاً عن مسؤولين صحيين فلسطينيين.

وكرر الجيش الإسرائيلي ، في وقت سابق دعواته للمواطنين لإخلاء أجزاء من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، مع توغل قواته خارج الجزء الشمالي من القطاع.

ولم يذكر بيان عسكري إسرائيلي صدر يوم السبت مواقع الغارات الجوية، واكتفى بالقول إن قواته الجوية ضربت خلال الـ 24 ساعة الماضية عشرات الأهداف في غزة، بما في ذلك نشطاء ومراكز قيادة ومواقع إطلاق صواريخ ومصانع ذخيرة.