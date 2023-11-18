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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ومصادرة معدات وأدوات بناء بمطروح

وقف اعمال بناء بمطروح
وقف اعمال بناء بمطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ، عن التحفظ على معدات وأدوات بناء تعمل بدون ترخيص بنطاق بمنطقة علم الروم ، وتم إيقاف الأعمال للمباني المخالفة ، من خلال الحملة المكبرة من نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة وشرطة المرافق .

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كما قامت الحملات المكبرة بمدينة مرسي مطروح برفع اشغالات الطريق المخالفة بوسط المدينة بشارع التحرير ومنطقة المحروسة وشارع علم الروم، ومصادرة أنشطة البناء التي تعمل بدون ترخيص أو بدون تصريح استئناف أعمال بالمناطق والاحياء السكنية ، مشدداً علي استمرار الحملات المكبرة علي مدار اليوم لضبط المخالفات .

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف ، وأصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم وضع اشغالات على الأرصفة والطريق بالمخالفة للقانون، تفاديا للتعرض للمسألة القانونية وتوقيع غرامات مالية حفاظ علي الشكل الحضاري والسياحي للمدينة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، برصد وضبط حالات البناء العشوائي ورفع اشغالات الطريق المخالفة من الشوارع والميادين ومن امام المحال التجارية. 

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