200 شهيد في مجزرة جديدة لجيش الاحتلال بمدرسة الفاخورة شمال غزة

ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بمخيم جباليا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

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وذكرت تقديرات سقوط 200 شهيد في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة.

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وارتكب الإحتلال مجزرة أخرى بمدرسة تل الزعتر شمال قطاع غزة بالتزامن مع مجزرة مدرسة الفاخورة.



وقالت كالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بمقتل أحد موظفي الوكالة في غارة على غزة ليرتفع عدد أفراد الوكالة الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر إلى 103.



وذكرت الأونروا إن عدد قتلى الوكالة بغزة منذ 7 أكتوبر هو أكبر عدد يقتل من عمال الإغاثة في صراع بتاريخ الأمم المتحدة.



واستهدفت غارات جوية قطاع غزة في قصف متواصل من ٤٣ يوما دون أي هدنة.

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واستشهد أكثر من 24 فلسطينياً بعد أن أصابت غارات جوية إسرائيلية مجمعات سكنية في خان يونس يوم السبت، حسبما ذكرت رويترز نقلاً عن مسؤولين صحيين فلسطينيين.

وكرر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق دعواته للمواطنين لإخلاء أجزاء من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، مع توغل قواته خارج الجزء الشمالي من القطاع.

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ولم يذكر بيان عسكري إسرائيلي صدر يوم السبت مواقع الغارات الجوية، واكتفى بالقول إن قواته الجوية ضربت خلال الـ 24 ساعة الماضية عشرات الأهداف في غزة بما في ذلك نشطاء ومراكز قيادة ومواقع إطلاق صواريخ ومصانع ذخيرة.