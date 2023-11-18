الأونروا:القصف الإسرائيلي على الفاخورة رسالة بأنه لا يوجد أي مكان آمن بغزة

قال المتحدث باسم وكالة أونروا التابعة للأمم المتحدة، إن القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة رسالة بأنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة .

وسقط نحو 200 شهيد اليوم في غارات الاحتلال الصهيوني الوحشية على مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.



وأكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، أن المنظمة الأممية تبلغ جانب الاحتلال يوميا بأماكن مدارس ومراكز النازحين التابعة لها.



وتوقفت 25 مستشفى في غزة عن العمل بسبب نقص الوقود والأضرار ومشاكل أخرى، بينما تعمل 11 مستشفى أخرى بشكل جزئي فقط.

وقالت إسرائيل إن المستشفيات في شمال غزة كانت هدفا رئيسيا لهجومها البري الذي يهدف إلى سحق حماس، زاعمة أنها استخدمت كمراكز قيادة للمسلحين ومستودعات للأسلحة، وهو ما تنفيه حماس والطواقم الطبية.

وحاصرت القوات الإسرائيلية عدة مستشفيات أو دخلتها، في حين توقفت مستشفيات أخرى عن العمل بسبب تضاؤل الإمدادات وانقطاع الكهرباء.

ويشن لاحتلال الصهيوني حرب مستشفيات في غزة زاعما في ذلك أنه يطارد جماعات المقاومة، وهو الأمر الذي يتحقق منه شيئ، حيث لم يعطي الاحتلال دليل واحد أن المقاومة اتخذت من المشافي مواقع لها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

لم تنجح قوات الاحتلال الصهيوني في القضاء على كوادر مقاوم في المرافق الطبية ولم تجر إلا الدمار والمعاناة.

