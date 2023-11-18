رئيس الوزراء يتفقد مصنع بيكو مصر باستثمارات 100 مليون دولار

زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع بيكو مصر للأجهزة المنزلية، بالمدينة الصناعية بمنطقة العاشر من رمضان، المقام على مساحة 114,000 متر مربع، باستثمارات أكثر من 100 مليون دولار وتفقد خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع.

واطلع رئيس الوزراء على التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها بيكو مصر في تصنيع منتجاتها، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة ودعم الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات المصرية.



واستقبل أوميت جونيل، مدير عام شركة بيكو مصر، وجميل إينان، رئيس قطاع المشروعات بشركة بيكو رئيس الوزراء والوفد المرافق له حيث اصطحبه في الجولة التفقدية بالمصنع.



وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة على استعداد لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات والأجهزة المعنية؛ من أجل سرعة تنفيذ مصنع بيكو، وتوفير الأجهزة للسوق المحلية والتصدير بالخارج.



من جانبه عبر أوميت جونيل، مدير عام شركة بيكو مصر عن سعادته بزيارة رئيس الوزراء وقدم الشكر للحكومة المصرية على جهودها المخلصة تقديم الحوافز اللازمة مثل الرخصة الذهبية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يشجع على ضخ استثمارات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية، وإجراءات توطين الصناعة.

وأضاف " إن المصنع يُعد خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية، حيث ستهدف الشركة ليس فقط خدمة السوق المحلي بل وتصدير أكثر من 60% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما نلتزم بدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال، توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة صديقة للبيئة تلبي احتياجات السوق المصري.



ويرفع المصنع شعار "صفر نفايات" ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال الربع الأول من عام 2024 لإنتاج أجهزة منزلية تضم ثلاجات وأفران بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وبطاقة إنتاجية حوالي 1.2 مليون جهاز سنوياً بما يتواكب مع جهود الدولة للتنمية الشاملة والتحول للاقتصاد الأخضر، وخطتها لتوطين الصناعة ودفع عجلة التنمية، وهو ما سينعكس آثاره على ازدهار الاقتصاد الوطني.



وتستهدف بيكو مصر تطوير أنظمة بيئية للموردين المحليين، وإنشاء مركز للبحث والتطوير يهدف لنقل المعرفة للسوق المحلي لخلق قيمة مستدامة لجميع الصناعات المغذية لدعم استراتيجية الحكومة لتعميق التوطين الصناعي وجعل مصر مركز للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تخطط الشركة للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تحت شعار "صنع في مصر" وتوفر 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



وتتواجد بيكو في السوق المصري منذ 10 سنوات وتستهدف الوصول لـ 750 صالة عرض و83 نقطة خدمة عملاء وصيانة في جميع أنحاء مصر، حيث تستثمر بيكو في الابتكار والتطوير لمواكبة احتياجات وتطلعات عملائها، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة.