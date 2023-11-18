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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس السيسي في رأس غارب بالبحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

نظم  حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر  بمدينة رأس غارب، مؤتمرا حاشدا، مساء اليوم، لدعم وتأييد  المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

حضر المؤتمر عدد من القيادات الشعبية وأعضاء حزب مستقبل وطن ومجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، وآلاف من المواطنين من كافة قرى مركز بلبيس، يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 


وخلال المؤتمر جرى استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية و ما تقدمه من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلي مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية و التنموية.

كما تم حث المواطنين علي ضرورة  المشاركة الفعالة والإيجابية في الإنتخابات الرئاسية و الإدلاء بأصواتهم.

 جاء ذلك بحضور جماهيري  كبير  للمواطنين وقيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.


وأكد أحمد الدقاق امين تنظيم حزب مستقل وطن بالبحر الأحمر أن الإدارة الحكيمة  للرئيس السيسي تعد مكسا  كبيرا لمصر نظرًا للظروف التي تمر بها المنطقة، وقد حقق العديد من الإنجازات الكبيرة طوال السنوات الماضية، ومن أجل تحقيق طفرة تنموية في مصر ولحماية مقدرات الأمن القومي وغيرها من الانجازات، واستكمال مشروعات حياة كريمة التي طورت الريف المصري.

 

رأس غارب بالبحر الأحمر الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية مؤتمر دعم الرئيس السيسي

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