الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافًا لـ حزب الله بلبنان| فيديو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن قصف عدد من الأهداف التابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه ضرب عدة مواقع أخرى لحزب الله في جنوب لبنان، لافتًا إلى أن ذلك جاء ردًا على الهجمات المتكررة التي تشنها الحركة على شمال إسرائيل.

وأضاف أن المواقع تشمل مجمعات عسكرية ونقاط مراقبة تابعة لحزب الله.

بشكل منفصل، قال الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة قصفت نظام صواريخ أرض-جو “متقدم” في لبنان والذي أطلق النار على طائرة إسرائيلية بدون طيار خلال الليل.

واعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية الصاروخ، ويبدو أن الطائرة العسكرية بدون طيار لم تتضرر.

وتم إطلاق عدد من قذائف الهاون من لبنان تجاه مستوطنة "مرجليوت".

كما تصاعدت أعمدة الدخان في جوار موقع "العباد" الإسرائيلي بعد تعرضه للقصف.

فيما تم استهداف موقع الاحتلال الصهيوني في "حدب يارين" في القطاع الغربي من جنوب لبنان.