عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اونروا: دخول شاحنتي وقود يوميا 'غير كاف' لنقل المساعدات في غزة

غزة
غزة

قال رئيس وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة اليوم "السبت" إن كمية الوقود التي وافقت إسرائيل على السماح بدخولها إلى قطاع غزة كل يوم “بعيدة عن أن تكون كافية”.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إن الكمية التي تمت الموافقة عليها – والتي قالت إسرائيل يوم الجمعة إنها عبارة عن ناقلتي وقود يوميًا – “بعيدة عن أن تكون كافية لتغطية احتياجات محطات تحلية المياه ومضخات الصرف الصحي والمستشفيات ومضخات المياه في الملاجئ وشاحنات المساعدات وسيارات الإسعاف والمخابز وشبكات الاتصالات للعمل دون انقطاع”.

وقال لازاريني إن هذه الكمية ستلبي 'فقط نصف الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية من الوقود للعمليات الإنسانية في غزة'.

وقال لازاريني إن الناس في غزة لن تحصل على ما يكفي من مياه الشرب النظيفة، وستظل 'أجزاء كبيرة' من القطاع 'تغمرها مياه الصرف الصحي' وستكون الأمم المتحدة 'مضطرة للتعامل مع عدد أقل من شاحنات المساعدات' التي تعبر يوميا إلى رفح”.

كان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قال يوم الجمعة إن كمية الوقود التي ستدخل ستكون “ضئيلة للغاية”.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الحكومة الإسرائيلية مساء السبت لمناقشة القرار الذي اتخذته حكومة الطوارئ الحربية بالسماح بدخول شاحنات الوقود يوميًا إلى غزة.

وفي مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية مساء الجمعة، قال وزير الخارجية إيلي كوهين إنه يعتقد أن قرار رفع الحصار عن الوقود، الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من ليلة الخميس، يجب أن يوافق عليه مجلس الوزراء الأمني ​​الموسع.

وقال كوهين: 'شخصياً وأيديولوجياً، أنا ضد دخول الوقود [إلى غزة]'.

من جانبه قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث يوم الجمعة إن الأمم المتحدة تحتاج إلى 200 ألف لتر من الوقود يوميا من أجل “الوفاء بالحد الأدنى من مسؤولياتها الإنسانية في غزة”.

وقال غريفيث أمام الجمعية العامة إن نقص الوقود يعني أن 'الاتصالات والوظائف الأساسية الأخرى مثل تحلية المياه تنخفض تدريجياً'.

إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حكومة الطوارئ سيارات الإسعاف محطات تحلية المياه مياه الشرب النظيفة وكالة اللاجئين الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب| اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة بدون طعام

القصة الكاملة|نجاة أهالي قرية بنوفر من الموت بسبب انفجار سيارة محملة باسطوانات غاز..صور

موضوعات متعلقة

حماس: سنجعل غزة مقبرة لجنود الاحتلال

الإعلام الصيني: معبر رفح أصبح ممر الحياة لأهالي قطاع غزة

كلب رئيسة مولدوفا يعقر نظيرها النمساوي

في جريمة قـتل.. مصرع خامس صحفي بالمكسيك خلال 2023

ديفيد كاميرون يزور أوكرانيا في أول مهمة له كوزير خارجية بريطانيا

سياسة إرهاب.. فرنسا تنتقد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة

روسيا ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي يعلنون موقفهم من الصراع في غزة

تطالب بتنفيذه.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة

ترشيحاتنا

مصر مع الكويت|ننشر نتيجة قرعة البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

خصم كبير على أفضل موبايل Realme.. عروض البلاك فرايداي

سأعود أقوى .. فينيسيوس يغيب 10 أسابيع عن ريال مدريد للإصابة

تشمل جباليا والزيتون.. الاحتلال يوسع هجماته في غزة

المسجد النبوي .. حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلته

الاحتلال يدمر مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

تتسبب في كوارث.. أخطاء غير متوقعة تحدث أثناء ممارسة الرياضة

فداء الشندويلي: شيخ الأزهر طلب مني كتابة سيناريو المنبر ولم يتدخل فيه.. ومررت بـ ثلاث لجان للموافقة عليه| حوار

نشرة المرأة والصحة.. أميرة أديب تشعل حفل زفاف ابن عمها.. فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ