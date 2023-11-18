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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفد سياحي يزور المنيا
وفد سياحي يزور المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن قطاع السياحة يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يظهر جليًا فى تبنى الدولة المصرية رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، من خلال وضع خطط لتحفيز مناخ الاستثمار في قطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، استثماراً لما تحظى به مصر من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، وإرث حضاري فريد ممتد عبر العصور المختلفة، لافتاً إلى أن محافظة المنيا تزخر بالعديد من المعالم الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

 

محافظ المنيا تنظيم حملات وندوات توعوية وتثقيفية للشباب والطلاب بالمراكز

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وأضاف المحافظ أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية (تونا الجبل - تل العمارنة ـ بنى حسن) وفداً سياحياً متعدد الجنسيات من دول (ألمانيا - إنجلترا - أمريكا)، موجهاً الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

كما أشار المحافظ، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

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