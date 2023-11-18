جورج ويا يعترف بهزيمته في الانتخابات أمام زعيم المعارضة بـ ليبريا

وسط مزاعم فساد

اعترف رئيس ليبيريا جورج ويا، بهزيمته في الانتخابات أمام زعيم المعارضة جوزيف بواكاي بعد سباق متقارب، لينهي رئاسة شابتها مزاعم فساد لكنه يساعد في ضمان انتقال سلس للسلطة في الدولة الإفريقية التي كانت مضطربة ذات يوم.

وقالت لجنة الانتخابات في البلاد أمس الجمعة، إن بواكاي (78 عاما)، وهو نائب الرئيس السابق الذي خسر أمام ويا في انتخابات عام 2017، حصل على 50.9% من الأصوات مقارنة بـ 49.1% التي حصل عليها ويا، بعد فرز جميع الأصوات تقريبا.

وتمثل النتيجة تحولا صارخا عن عام 2017، عندما تغلب أسطورة كرة القدم العالمية ويا، مدعوما بموجة من الأمل، على بوكاي بنسبة 62 في المائة من الأصوات.

ومنذ ذلك الحين، أصيب الكثيرون بخيبة أمل بسبب عدم إحراز تقدم: إذ لا يزال الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وضعف إمدادات الكهرباء مستمرين

وقال ويا للإذاعة الوطنية 'قبل لحظات تحدثت مع الرئيس المنتخب جوزيف بواكاي لتهنئته بفوزه'. 'أحثكم على أن تحذو حذوي وأن تقبلوا نتائج الانتخابات'.

ويمهد تنازل ويا الطريق أمام ثاني انتقال ديمقراطي للسلطة في ليبيريا خلال أكثر من سبعة عقود من الزمن ـ وكان الأول عندما وصل ويا إلى السلطة قبل ستة أعوام.

وبرزت تعليقاته في غرب ووسط أفريقيا حيث وقعت ثمانية انقلابات عسكرية في ثلاث سنوات، ما أدى إلى تآكل الثقة في الانتخابات الديمقراطية. وعندما تجرى الانتخابات في المنطقة، تكثر اتهامات التزوير ويتم الطعن في نتائجها في كثير من الأحيان في المحكمة.