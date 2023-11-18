عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط مزاعم فساد

جورج ويا يعترف بهزيمته في الانتخابات أمام زعيم المعارضة بـ ليبريا

جورج ويا
جورج ويا

اعترف رئيس ليبيريا جورج ويا، بهزيمته في الانتخابات أمام زعيم المعارضة جوزيف بواكاي بعد سباق متقارب، لينهي رئاسة شابتها مزاعم فساد لكنه يساعد في ضمان انتقال سلس للسلطة في الدولة الإفريقية التي كانت مضطربة ذات يوم.

وقالت لجنة الانتخابات في البلاد أمس الجمعة، إن بواكاي (78 عاما)، وهو نائب الرئيس السابق الذي خسر أمام ويا في انتخابات عام 2017، حصل على 50.9% من الأصوات مقارنة بـ 49.1% التي حصل عليها ويا، بعد فرز جميع الأصوات تقريبا.

وتمثل النتيجة تحولا صارخا عن عام 2017، عندما تغلب أسطورة كرة القدم العالمية ويا، مدعوما بموجة من الأمل، على بوكاي بنسبة 62 في المائة من الأصوات. 

ومنذ ذلك الحين، أصيب الكثيرون بخيبة أمل بسبب عدم إحراز تقدم: إذ لا يزال الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وضعف إمدادات الكهرباء مستمرين

وقال ويا للإذاعة الوطنية 'قبل لحظات تحدثت مع الرئيس المنتخب جوزيف بواكاي لتهنئته بفوزه'. 'أحثكم على أن تحذو حذوي وأن تقبلوا نتائج الانتخابات'.

ويمهد تنازل ويا الطريق أمام ثاني انتقال ديمقراطي للسلطة في ليبيريا خلال أكثر من سبعة عقود من الزمن ـ وكان الأول عندما وصل ويا إلى السلطة قبل ستة أعوام.

وبرزت تعليقاته في غرب ووسط أفريقيا حيث وقعت ثمانية انقلابات عسكرية في ثلاث سنوات، ما أدى إلى تآكل الثقة في الانتخابات الديمقراطية. وعندما تجرى الانتخابات في المنطقة، تكثر اتهامات التزوير ويتم الطعن في نتائجها في كثير من الأحيان في المحكمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

الأسواق والأسعار| كلمة السر في إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك.. الأسباب الحقيقية والكواليس

موضوعات متعلقة

170 ألف متظاهر .. انطلاق أكبر احتجاج في إسبانيا ضد قانون العفو الكتالوني

الاحتلال يدمر مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة

الصحة الفلسطينية تعلن هجر المرضى والاطباء لـ المستشفيات في غزة بسبب عدوان الاحتلال

اونروا: دخول شاحنتي وقود يوميا 'غير كاف' لنقل المساعدات في غزة

إسرائيل تستهدف 5 مقاومين فلسطينيين في غارة جوية بالضفة الغربية

حماس: سنجعل غزة مقبرة لجنود الاحتلال

الإعلام الصيني: معبر رفح أصبح ممر الحياة لأهالي قطاع غزة

كلب رئيسة مولدوفا يعقر نظيرها النمساوي

ترشيحاتنا

مسابقة شيخ الأزهر 2024.. اعرف تفاصيلها تزامنا مع انطلاقها في 4 مناطق

عضو كنيست إسرائيلي يدعو إلى حرق قطاع غزة

الهباش: مئات آلاف الفلسطينيين لا يزالون عالقين شمال قطاع غزة

بعد وصولها لـ جدة.. وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

انخفاض درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

جنود الاحتلال يطبقون حديثًا نبويًا| السر وراء زراعة إسرا.ئيل نوع من الشجر في غزة خلال الغزو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

بعد حذفهما الصور المشتركة .. إطلالات شيرى عادل برفقه زوجها

طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

تتسبب في كوارث.. أخطاء غير متوقعة تحدث أثناء ممارسة الرياضة

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ