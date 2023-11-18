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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو كنيست إسرائيلي يدعو إلى حرق قطاع غزة

نسيم فاتوري
نسيم فاتوري

طالب عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، نسيم فاتوري، اليوم السبت، إلى حرق قطاع غزة.

ونشر العضو المتطرف في تغريدة على حسابه على "أكس" قال فيها "كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت في غزة ألا يظهر ذلك أننا لم نتعلم شيئا.. نحن إنسانيون للغاية.. احرقوا غزة الآن لا أقل من ذلك".

وبعد ما تعرضت تغريدته لتبليغات لمحتواها التحريضي، وضع موقع "إكس" ملاحظة تحذيرية عليها حيث قام النائب الإسرائيلي بحذف التدوينة، ونشر أخرى قال فيها "لا وقود ولا ماء حتى يعود المختطفون".

وكان فاتوري، قد طالب في وقت سابق، بنقل سكان غزة إلى اسكتلندا الواقعة شمال غرب أوروبا.

وقال فاتوري إنه يجب على إسرائيل إجلاء سكان غزة إلى البلدان المستعدة لاستقبالهم، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف: نحتاج إلى أن نكون مصممين للغاية في أنشطتنا ونفكر فيما سيحدث بعد ذلك. إذا جاء رئيس وزراء اسكتلندا وقال إنه مستعد لقبول سكان غزة فليأخذهم، ونفتح ميناء غزة، ونجلب السفن، ونضعهم على متن السفن وننقلهم إلى حيث سيكونون أفضل حالاً".

الكنيست الإسرائيلي نسيم فاتوري حرق قطاع غزة سكان غزة إسرائيل

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