الاحتلال الإسرائيلي يعترض هدفا جويا فوق لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت “هدفًا جويًا” فوق الأجواء اللبنانية.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ففي هذه الأثناء، تم إطلاق عدة صواريخ على مواقع لجيش الاحتلال على طول الحدود اللبنانية.

وردًا على الهجوم الصاروخي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الدبابات والطائرات قصفت عدة مواقع مراقبة تابعة لحزب الله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم السبت، عن قصف عدد من الأهداف التابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه ضرب عدة مواقع أخرى لحزب الله في جنوب لبنان، لافتًا إلى أن ذلك جاء ردًا على الهجمات المتكررة التي تشنها الحركة على شمال إسرائيل.

وأضاف أن المواقع تشمل مجمعات عسكرية ونقاط مراقبة تابعة لحزب الله.