نهاجم البنية التحتية .. وزير دفاع الاحتلال يتوعد حزب الله

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أن جيشه يهاجم البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود مع لبنان، متوعدًا بالرد على الجماعة في حال أي خطأ.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جالانت إن قواته يعمل على طول الحدود مع لبنان لضرب أهداف حزب الله واستعادة الأمن في شمال البلاد.

جاء ذلك بعد تقييم مع مسؤولي جيش الاحتلال الإسرائيلي في الشمال، مؤكدًا أن قواته تدفع ثمنًا مقابل كل تهديد، في الجو وعلى الأرض.

وأضاف أن قواته ترد على الصواريخ التي يطلقها حزب الله وتضرب أيضًا البنية التحتية للجماعة.

وأكد جالانت أن جيش الاحتلال مستعد للرد على أي محاولة من جانب حزب الله لتوسيع الحرب في الشمال، مستطردًا "استخباراتنا تراقب الأمور ونحن مستعدون لمواجهة أي تحد".

وتابع قوله "هدفنا هو جعل سكان الشمال يشعرون بالأمان - ستستغرق هذه العملية وقتًا أطول قليلاً ولكننا سنصل إلى هدفنا".