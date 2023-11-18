قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

قدم أحمد دياب مذيع “صدى البلد” تغطية عن أسعار السجائر حيث كانت شركات السجائر العاملة في مصر، رفعت أسعار منتجاتها خلال الأيام القليلة الماضية، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ما يسمح للشركات بزيادة الأسعار بعد رفع شريحة الضريبة، وتم رفع السعر في سجائر المرحلة الأولى الشعبية إلى 31 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا، والمجموعة الثانية أصبحت تباع بسعر 31 حتى 45 جنيهًا بدلًا من 24 إلى 35 جنيهًا، والفئة العليا من 35 فما أعلى.

https://www.youtube.com/watch?v=EOwbalqPs30



وكانت تضمنت الشركات المعلنة لزيادة الأسعار، شركة الشرقية ايسترن كومباني المصنعة لسجائر كليوباترا، وشركة فيليب موريس مصر التي تنتج سجائر مارلبورو وإل إم وميريت تحت العلامة التجارية المتحدة للتبغ وكذلك شركتي جي تي آي والمنصور.

اما عن أسعار السجائر التي من المقرر ان تكون بالاسواق من اليوم فنبدأ باسعار سجائر كليوباترا لشركة الشرقية للدخان حيث كليوباترا سوبر ب 27 جنيها وأسعار مونديال أحمر و أزرق و سيلفر 27 جنيهًا

واسعار كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا واسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا واسعار البوكس 10 سجائر 20 جنيهًا



أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا وأسعار السجائر اليوم كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا اما اسعار كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا واسعار السجائر بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

وعن اسعار سجائر مارلبورو لشركة فيليب موريس مصر فعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" 56 جنيهًا وعبوة "HEETS Dimensions" 56 جنيهًا وعبوة "TEREA" 56 جنيهًا

اما أسعار السجائر مارلبورو (بأنواعها) 69 جنيهًا وأسعار مارلبورو (كرافتد) 59 جنيهًا وأسعار ميرت 74 جنيهًا وأسعار ال ام 50 جنيهًا

ننتقل لأسعار السجائر داخل السوق السوداء وتسجل كليوباترا كينج سايز 65 جنيهًا اما اسعار السجائر إل إم 85 جنيهًا، وأسعار مارلبورو (بأنواعها) 120 جنيهًا وأسعار السجائر ميرت 130 جنيهًا وعبوة التبغ المُسخن "TEREA" 65 جنيهًا

