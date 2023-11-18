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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

منتخب مصر يختتم تدريباته في ليبريا استعدادًا لمواجهة سيراليون غداً بتصفيات المونديال

صدى البلد

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعداداً لمواجهة سيراليون في السادسة مساء غد الأحد بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

شارك في المران الذي أقيم باستاد صامويل دي كانيون بليبريا الـ ٢٢ لاعبا في قائمة منتخب مصر وهم :محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

حضر مران منتخب معالي السفير أحمد عبد العظيم سفير مصر في ليبريا وكان في استقباله الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب .

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