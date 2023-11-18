مواقع ومجمعات عسكرية.. جيش الاحتلال يدمر أهدافًا لحزب الله داخل لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تدمير أهداف لحزب الله داخل لبنان من بينها مواقع ومجمعات عسكرية.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أعلن جيش الاحتلال أن الطائرات المقاتلة والدبابات قصفت المزيد من أهداف حزب الله في جنوب لبنان، ردا على الهجمات المتكررة على شمال إسرائيل.

وتضمنت المواقع، مجمعات عسكرية ونقاط مراقبة تابعة لحزب لله.

ولفت إلى أنه نفذ أيضًا غارة بطائرة بدون طيار على خلية كانت تستعد لتنفيذ هجوم، على حد زعمه.

وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أكد أن جيشه يهاجم البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود مع لبنان، متوعدًا بالرد على الجماعة في حال أي خطأ.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جالانت، إن قواته تعمل على طول الحدود مع لبنان لضرب أهداف حزب الله واستعادة الأمن في شمال البلاد.

جاء ذلك بعد تقييم مع مسؤولي جيش الاحتلال الإسرائيلي في الشمال، مؤكدًا أن قواته تدفع ثمنًا مقابل كل تهديد، في الجو وعلى الأرض.

وأضاف أن قواته ترد على الصواريخ التي يطلقها حزب الله وتضرب أيضًا البنية التحتية للجماعة.

وأكد جالانت أن جيش الاحتلال مستعد للرد على أي محاولة من جانب حزب الله لتوسيع الحرب في الشمال، مستطردًا: "استخباراتنا تراقب الأمور ونحن مستعدون لمواجهة أي تحد".

وتابع قوله: "هدفنا هو جعل سكان الشمال يشعرون بالأمان - ستستغرق هذه العملية وقتًا أطول قليلاً ولكننا سنصل إلى هدفنا".