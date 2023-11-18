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الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

احمد دياب مذيع صدى
احمد دياب مذيع صدى البلد

قدم أحمد دياب، مذيع صدى البلد، تغطية مهمة عن سر استبعاد ثنائي الأهلي حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب.. حيث انتشرت الأخبار بأن هذا القرار اتخذه المدير الفني روي فيتوريا؛ بعد علمه بعدم استكمالهما- إلى جانب طارق حامد- للحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي، مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة؛ مما أشعل غضب المدير الفني البرتغالي، ليقرر مغادرتهم للمعسكر.

وقام بعد هذا القرار فرج عامر رئيس نادي سموحة بنشر صورة لإمام عاشور والابتسامة تكسو وجهه خلال تواجده في تدريبات الأهلي، وعلق عليها: "زعلان منك، ما ينفعش اللي بتعمله، لازم تكون أكتر واحد ملتزم في المنتخب القومي، خاصة إنك أحسن لاعب خط وسط في مصر حاليا".

https://www.youtube.com/watch?v=bIMw_NBz3BQ

لكن المفاجأة والكواليس الجديدة التي تم الحصول عليها في الساعات الأخيرة، كشف عنها أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، وكشف السبب الحقيقي وراء استبعاد نجمي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات من معسكر المنتخب.

وكتب أحمد حسن: “مصدر بالأهلي: الجهاز الفني تواصل مع الشحات وعاشور، والثنائي أكدا إصابتهما.. وجهاز الأهلي سيقوم بالفحص الطبي لهما في الساعات المقبلة؛ للاطمئنان عليهما”.

وبذلك تغيرت الأسباب تماما، ليثار الجدل من جديد حول ما إذا كان استبعاد عاشور والشحات لأسباب صحية بسبب إصابتهما؟ أم لأسباب تربوية؛ بسبب عدم التزامهما بالتمارين في المعسكر، خاصة وأن خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، سبق وأكد أن الأنباء حول استدعاء الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات للتحقيق في النادي، غير صحيحة.

ونفى بيبو، خلال تصريحات صحفية، وجود أي تدخل من النادي في القرارات الخاصة باللاعبين في المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنها قرارات تتخذها الجهة الفنية للمنتخب، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في شئون نادينا.

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