الثقافي المصري الأمريكي : الانتخابات واجب على كل مواطن لتحديد مسيرة الدولة

قال نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، إن الرئيس السيسي له محبه خاصة لدى المصريين بالخارج لاهتمامه بهم، موضحا أن اليوم كان هناك مؤتمر بنيويورك و نيو جيرسي يشارك به أبناء الجالية المصرية الموجودين، قائلا: “مؤتمر اليوم سيكون تأييد كامل للرئيس السيسي”.

وأوضح “زنفل”، خلال مداخلته عبر زووم، على برنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري لتحديد مسيرة مصر في الفترة القادمة، لافتا إلى أن أهم شيء في انتخابات المصريين بالخارج، هو أن الانتخاب في أيام العطلات الرسمية خاصتهم، ليبتعدوا عن أيام العمل و الزحام في المواصلات العامة.

عملية عرس وطني

وأشار "زنفل"، إلى أن هناك تواصل مشترك بين كل الجالية المصرية بفضل التواجد الدائم في مصر ، موضحًا أن عملية الانتخاب هي عملية عرس وطني، وأن الأطفال من الجيل الثاني والثالث يشاركون في الحملات خارج مصر، فرحًا بالدور الوطني الذي يقومون به، لأن المصريين يزرعون بداخلهم حب الوطن.

واستكمل: "ما يحدث في مصر من تطورات ومشروعات مثل المدن الجديدة يجعل المصريين بالخارج في حالة من الفخر، مدينة العلمين (بلد الألغام) قبلة للسياحة بالعالم كله".