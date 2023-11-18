عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الثقافي المصري الأمريكي : الانتخابات واجب على كل مواطن لتحديد مسيرة الدولة

صدى البلد

قال نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، إن الرئيس السيسي له محبه خاصة لدى المصريين بالخارج لاهتمامه بهم، موضحا أن اليوم كان هناك مؤتمر بنيويورك و نيو جيرسي يشارك به أبناء الجالية المصرية الموجودين، قائلا: “مؤتمر اليوم سيكون تأييد كامل للرئيس السيسي”. 

 وأوضح “زنفل”،  خلال مداخلته عبر زووم، على برنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري لتحديد مسيرة مصر في الفترة القادمة، لافتا إلى أن أهم شيء في انتخابات المصريين بالخارج، هو أن الانتخاب في أيام العطلات الرسمية خاصتهم، ليبتعدوا عن أيام العمل و الزحام في المواصلات العامة.

عملية عرس وطني

وأشار "زنفل"، إلى أن هناك تواصل مشترك بين كل الجالية المصرية بفضل التواجد الدائم في مصر ، موضحًا أن عملية الانتخاب هي عملية عرس وطني، وأن الأطفال من الجيل الثاني والثالث يشاركون في الحملات خارج مصر، فرحًا بالدور الوطني الذي يقومون به، لأن المصريين يزرعون بداخلهم حب الوطن.

واستكمل: "ما يحدث في مصر من تطورات ومشروعات مثل المدن الجديدة يجعل المصريين بالخارج في حالة من الفخر، مدينة العلمين (بلد الألغام) قبلة للسياحة بالعالم كله".

النادي الثقافي المصري الأمريكي الرئيس السيسي بالمصريين بالخارج الجالية المصرية الانتخابات مدينة العالمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد موسى لـ عبد السند يمامة: بتشتري السكر بكام؟.. والأخير: معرفش الأسعار

حملة السيسي تستقبل وفدا من النقابة العامة للاتصالات

الاحتلال: لا توجد ساعة رملية دبلوماسية بشأن الحرب في غزة

الوقود المصري .. أضاء ظلمات غزة وأشعل حربا داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي

تنبيه عاجل من وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة: تابعوا مدرستنا

نجم الزمالك يوافق على شروط تجديد تعاقده مع الفريق.. إعلامي يكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

فيديو

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ