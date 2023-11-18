سفير مصر بـ ليبيريا : جميع المنتخب على قلب رجل واحد لمواجهة سيراليون

أكد السفير أحمد عبدالعظيم سفير مصر بليبيريا جاهزية منتخب مصر لمواجهة سيراليون غدا الأحد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال أحمد عبدالعظيم في تصريحات لبرنامج في المساء مع قصواء بقناة سي بي سي إن جميع عناصر المنتخب جاهزين ولديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز على سيراليون ومواصلة النتائج الجيدة بعد الفوز على جيبوتي بستة أهداف دون رد في الجولة الأولى.



وأضاف أن أجواء الطقس جيدة الآن بليبيريا والمنتخب حظه جيد بسبب أن هناك تحسن ملحوظ في الجو خلال ٤٨ ساعة الماضية رغم الأجواء الشتوية التي تمر بها ليبيريا

وأوضح أن هناك حشد جماهيري للمنتخب في ليبيريا وسيكون هناك مشجعين للفراعنة غدا أمام سيراليون من أرضية الملعب .



وغادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى ليبيريا أمس الجمعة، لمواجهة سيراليون فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وضمت بعثة الفريق 22 لاعبا هم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.