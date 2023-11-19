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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن العمل تحت الضغوط النفسية.. وصيدلة عين شمس تعقد المؤتمر الدولي الثالث "الاستدامة والابتكار في الصناعة الدوائية"

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن العمل تحت الضغوط النفسية...اليوم

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين واعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

جامعة القاهرة تنظم دورة تعليمية تأهيلية لاجتياز امتحان المستوى الثاني باللغة اليابانية...اليوم

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة والتخصصية، تنظيم الدورة التعليمية التأهيلية لاجتياز امتحان المستوى الثاني في اللغة اليابانية، حيث يسعى الكثير في تحسين مهاراتك اللغوية وزيادة فرص نجاحك في هذا الامتحان.

 

صندوق رعاية المبتكرين ينظم ملتقى الابتكار.. اليوم
يُنظم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملتقى الابتكار على هامش (ICT Cairo) معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي سيُقام في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.

 

الحوسبة الذكية ونظم المعلومات في المؤتمر الدولي الـ11 لحاسبات عين شمس
 

ينطلق بعد غد الثلاثاء، المؤتمر الدولي الحادى عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتورة رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

 

 

لعدم إلغاء القيد.. آداب القاهرة تعلن تعليمات هامة لطلاب الساعات المعتمدة
أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب الساعات المعتمدة الفرقة الأولى بالعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

 

صيدلة عين شمس تعقد المؤتمر الدولي الثالث "الاستدامة والابتكار في الصناعة الدوائية"


تنظم كلية الصيدلة جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة أماني كامل عميد الكلية مؤتمرها الدولي الثالث، الذي سيعقد على مدار يومي 19 و20 نوفمبر 2023 تحت عنوان "الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة الدوائية".

 

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