صيدلة عين شمس تعقد المؤتمر الدولي الثالث "الاستدامة والابتكار في الصناعة الدوائية"

تنظم كلية الصيدلة جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة أماني كامل عميد الكلية مؤتمرها الدولي الثالث، الذي سيعقد على مدار يومي 19 و20 نوفمبر 2023 تحت عنوان "الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة الدوائية".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور تامر محمد عصام رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويناقش المؤتمر أحدث التطورات وأوجه التقدم في الميادين الصيدلية بالتزامن مع الأحداث الحالية، والاتجاهات الحالية في مستحضرات التجميل والتكنولوجيا النانوية طرق جديدة في العلاج بالخلايا والجينات اكتشاف العقاقير وتطويرها وتصميمها بمساعدة الحاسوب الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية والمواد الغذائية المغذية إعادة استخدام العقاقير، والسلاح السحري ضد مجموعة متنوعة من الاضطرابات الطبية والنهج الجديدة لمكافحة العدوى.

ويحاضر بالمؤتمر نخبة من الأساتذة وعمداء الكليات بمصر والوطن العربي وأمريكا وإنجلترا وألمانيا واليابان.

ويشارك في حضور المؤتمر وعرض الأبحاث أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

كما يرصد المؤتمر جائزة لأفضل ملصق بحثي، ويتم نشر ملخصات الأبحاث المعروضة ملصق بعدد خاص بالمؤتمر بمجلة الكلية الدولية.

وفى ختام المؤتمر سوف يقام معرض للتوظيف ومعرض عن المستحضرات الصيدلانية.

وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، و انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، الذي سيخدم الآلاف من المرضى.

تفقد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس استكمال أعمال إنشاء المدينة الطبية العالمية بقلب القاهرة فى جامعة عين شمس للإطلاع على ماتم من أعمال ووضع خطة للإنتهاء وتسليم المشروع.

ورافقه بالجولة الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور ياسر مجاهد مدیر مركز الاستشارات الهندسية والسادة استشارى مشروع مدينة عين شمس الطبية .



كما شارك بالجولة الدكتور حازم الدالى المستشار الهندسى لعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتورة رغدة طلال مدير مستشفى الطواريء والنقيب محمود طارق عثمان من الأشغال العسكرية.



وخلال الزيارة أشاد الدكتور محمد ضياء بالجهد المبذول للإنتهاء من هذا المشروع القومى الضخم والذى يحظى باهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجهه بسرعة انتهاء الأعمال لتقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة لآلاف المرضى داخل المدينة الطبية بجامعة عين شمس.



وأثناء الجولة استمع لما قدمه د. على الأنور من شرح تفصيلى لتطوير المدينة الطبية بداية من الحديقة الملحقة بالمدينة الطبية والتخطيط لإنشاء ممشى للمرضى والطلاب داخل الحديقة الطبية ، كذلك المراعاه فى التصميم انشاء ملاعب متطورة كملعب خماسى و ملعب كرة طائرة وكرة سلة للترفيه عن الطلاب والمشاركة بالانشطة الرياضية حيث زادت نسبة المساحات الخضراء إلى 30% بالإضافة الى فتح باب طوارئ لخروج المرضى والطلاب والعاملين بالمستشفيات لطريق محطة المترو للتيسير على الجميع ، بالإضافة إلى انشاء مبنى مركز إعادة تأهيل المرضى وتطوير مكتبة عرب المحمدى.