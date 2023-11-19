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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لعدم إلغاء القيد.. آداب القاهرة تعلن تعليمات هامة لطلاب الساعات المعتمدة

آداب القاهرة
آداب القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب الساعات المعتمدة الفرقة الأولى بالعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

وأوضحت كلية الآداب جامعة القاهرة، أنه علي طلاب المستوى الأول الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية ولم يسلموا ملفاتهم سرعة التوجه إلى مكتب الساعات المعتمدة للأهمية القصوى حتي لا يتم الغاء قيدهم.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، المُلتقى الأول لشباب الباحثين في الأنثروبولوجيا بعنوان "دور الأنثروبولوجيا في المجتمعات الإفريقية"، خلال يومي 19 و 20 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بالتكوين العلمي للباحثين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم البحثية، وتعزيز معارفهم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المُلتقى الأول لشباب الباحثين في الأنثروبولوجيا يستهدف استعراض أهم إسهامات الأنثروبولوجيا في خدمة قضايا القارة الأفريقية، وتسليط الضوء على أهم القضايا التي تهتم الأنثروبولوجيا بدراستها في القارة الأفريقية، وتبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين المصريين في الأنثروبولوجيا، بالإضافة إلى الوقوف على أهم التحديات التي تحول دون تطبيق منهجية الأنثروبولوجيا والالتزام بميثاق أخلاقياتها، واستعراض الرؤى المُستقبلية حول مستقبل الأنثروبولوجيا في القارة الإفريقية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الملتقى يرتكز على 3 محاور أساسية، يتمثل المحور الأول في الانثروبولوجيا في المجتمع الأفريقي من حيث كل من التنظير والإسهامات والتحديات، ويتناول المحور الثاني دور الأنثروبولوجيا في تغيير المجتمع نحو الأفضل وحل مشكلاته، بينما يناقش المحور الثالث مستقبل الأنثروبولوجيا في ظل التحديات الراهنة.

 

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