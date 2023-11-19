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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة لـCNN: طواقمنا متأهبة ليلا ونهارا لاستقبال أي حالة من غزة

جانب من المقابلة
جانب من المقابلة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، السبت، إن مصر مستعدة لاستقبال مئات الجرحى والمرضى من قطاع غزة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن قرار عبورهم نحو الأراضي المصرية ليس في يد مصر.

وأوضح عبد الغفار في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، لدى سؤاله عن صاحب القرار في عبور المرضى والجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة نحو مصر ""ليس قرار مصر لا أعرف قرار من ولكن بالتأكيد أن هناك شخصًا ما عليه القيام بفحص هؤلاء المصابين كي يعطي القرار والتصريح لهم بالخروج من هذه الأراضي والعبور إلى الجانب المصري".

وأضاف: "فريقنا وطواقمنا تبقى متأهبة ليلا نهارا من أجل استقبال أي حالة والتعامل معها على الفور".

وعند سؤاله من قبل المذيعة عن أن إسرائيل هي صاحبة القرار والكلمة الأخيرة بشأن المرضى الذين يخرجون من القطاع، قال عبد الغفار: "ليس لدي معلومات لأخبرك بها في هذا الشأن. لا أستطيع أن أقول شيئًا لست متأكدًا منه، ولكن بالتأكيد هناك سلطات معينة على الجانب الآخر تتخذ القرار بشأن من سيخرج، وإلا لكان بإمكاننا أن نتنظر قدوم آلاف المرضى لأن لديهم 28 ألف مريض جاهزون.

وتابع: "يمكننا القول إن 10-20% منهم يحتاج إلى تدخلات رعاية مكثفة لا يملكونها".

وذكر الدكتور عبد الغفار أنه "حتى المستشفيات تم تجهيزها بأجهزة التنفس الاصطناعي وحاضنات لهذا الغرض بالفعل. لذا نحتاج فقط من الجانب الآخر إدخالهم"، مشيرًا إلى أن "الأهم من ذلك أننا مستعدون لاستقبال 10 مرات و20 مرة و30 مرة أكثر من ذلك، نحن على استعداد للقيام بذلك".

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وتابع عبد الغفار: "أنشأنا 37 مستشفى ونمتلك أكثر من 11 ألف سرير وأكثر من 1700 وحدة عناية مركزة، وأكثر من 150 سيارة إسعاف جاهزة لنقل هؤلاء المرضى، لذلك قررنا تخصيص ونشر أكثر من 38 ألف طبيب و25 ألف ممرض جاهز للعمل. لذا مهما كانت الأرقام التي سنحصل عليها فسوف نتعامل معها.

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