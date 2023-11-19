بعد الفاخورة.. الأونروا: قصف إسرائيلي استهدف العشرات في مدرسة أخرى تابعة لنا

قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، السبت، إن مدرسة أخرى، بخلاف مدرسة الفاخورة، تعرضت لقصف إسرائيلي عدة مرات في شمال غزة، وخلف عشرات الضحايا ومنهم أطفال.

وأضاف عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) أن المدرسة كانت تؤوي أكثر من 4 آلاف شخص". كما طالب بإيقاف "الفظائع المستمرة".

من جانب آخر، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، السبت، أن مستشفى الشفاء لم يعد قادراً على العمل، وأصبح بدون ماء أو طعام أو كهرباء أو وقود، وأن جميع الإمدادات الطبية نفدت.

وأضاف جيبريسوس أن الفريق الطبي بمستشفى الشفاء طلب الدعم لإجلاء المرضى الذين لم يعد بإمكانهم تلقي الرعاية بالمستشفى، لافتاً إلى أن المنظمة تعمل مع الشركاء لوضع خطة إخلاء عاجلة للمستشفى.