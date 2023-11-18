مجزرة الفاخورة| الأمم المتحدة: لا يمكن للمدنيين الفلسطينيين ولا ينبغي تحمل ذالك

علق منسق الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة، مارتن جريفيث، اليوم السبت، على المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة.

وقال جريفيث: إن الملاجئ هي مكان للأمان والمدارس مكان للتعلم.. إنها أخبار مأساوية عن الأطفال والنساء والرجال الذين قتلوا أثناء لجوئهم إلى مدرسة الفاخوري في شمال غزة".

وأكد غريفيث انه "لا يمكن للمدنيين ولا ينبغي لهم أن يتحملوا ذلك" مشددا بالقول "يجب أن تسود الإنسانية".

من جانبه، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني أنه تلقى "صورا ومقاطع فيديو مروعة لعشرات القتلى والمصابين في مدرسة أخرى تابعة للأونروا يحتمي بها آلاف المُهجرين شمال قطاع غزة".

وأكد لازاريني على ضرورة ألا تصبح تلك الهجمات أمرا اعتياديا، مضيفا إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك.