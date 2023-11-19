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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست: إسرائيل وحماس تتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أرشيفية
أرشيفية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد أن الولايات المتحدة وإسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" توصلت إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وقالت الصحيفة إنه "تم وضع الخطوط العريضة للصفقة خلال أسابيع من المحادثات في الدوحة، بين إسرائيل والولايات المتحدة وحماس، التي يمثلها بشكل غير مباشر وسطاء قطريون".

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ونقلت الصحيفة الأمريكية عن دبلوماسيين عرب وغيرهم، قولهم إنه "ما زال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على وقف هجومها على غزة بشكل مؤقت، بشرط أن تكون الظروف مناسبة".

وكشفت "واشنطن بوست" أن الاتفاق يقضي بإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.
 

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